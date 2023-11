„Arvestame, et välisabi lõpeb ning sealt edasi peame ise hakkama saama,“ ütleb rindelähedase Mõkolajivi juht Vitali Kim. Teisal tõdeb Eesti delegatsiooni saatev Ukraina sõjaväelane: „Kui küsitakse, mida me vajame, siis ütlen tavaliselt, et šokolaadi. Sest tegelikult on peamine see, et te meid ei unustaks.“