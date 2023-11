NÄDALA ILMAPROGNOOS | Öötundidel valitsevad külmakraadid ning oodata on tõelist talveilma

Nädalavahetuse öödel on külma sisemaal paiguti 7–9 kraadi ja ka päeval jäävad miinuskraadid püsima. Seal, kus lumevaip maas, on pilt täitsa talvine, kuid rannikualadel ja Lääne-Eestis on ka lumeta piirkondi. Öötundidel valitsevad kõikjal külmakraadid ja ka päevane maksimum tõuseb vaid tuulele avatud rannikul nullist veidi kõrgemale. Tuul jääb vaikseks.