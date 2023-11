Metsalugude Leili: ma ei talu hästi kriitikat

Praegu majandab Leili jätkuvalt neidsamu metsi. Palju vahepeal muutunud pole. „Kui, siis olen viimasel paaril talvel natuke küpset metsa raiunud,“ ütleb ta. „Langid olen jätnud looduslikule uuenemisele, istutanud pole viimastel aastatel üldse. See on vast olulisem muudatus võrreldes konkursi eelsete aastatega, kui istutasin väga palju. Istutatud kohtades sirguvad praegu ilusad noored kuusikud.“

Maha pandud 1000 kuuseistikut Rootsist olid omal ajal erakordsed oma suuruse poolest. „Hoiatati, et istikud kuivavad ära,“ kiitis Leili Pärnu Postimehele. „Aga nad on tohutult elujõulised ja jumalikult ilusad.“

„Ma olen alati päevikut pidanud, kuid siis tuli Viio ja ütles, et teeksin seda Maalehes, sest leht on ilma minuta igav. Kui varem oli päevik väga isiklik, siis nüüd hakkasin seda veidi tsenseerima. Blogi kommenteeriti ka, kuid õnneks olid kõik kommentaarid positiivsed. Ma ei talu hästi kriitikat,“ vastas Mihkelson küsimusele, kuidas kõik alguse sai.

Õppinud on ta aja jooksul näiteks seda, et väga vanaks pole kuusikuid mõtet kasvada lasta, need kipuvad kohati ära kuivama. Aga näiteks üle 100-aastastel kuuskedel, kui nad jätkuvalt püsti seisavad, kipuvad tüved saeveskite jaoks liiga jämedad olema ja väärikat hinda nende eest enam ei saa.

Võrreldes konkursi ajaga on Leili hulk maad vanemaks saanud, praegu juba 80 aastat täis. „Niisama targutamiseks veel kõlban, aga sellist tööindu nagu varem, mul enam pole,“ tõdeb ta. „Ikka mõtlen, et õigel ajal jõudsin suured kogused metsa istutada ja praegu on ainult rõõm neid noori kuusikuid vaadata.“

Erametsaomanikke on Leili hinnangul juurde tulnud ja nende hulgas on palju noori peresid. „See on igati tore. Minusuguste vanade olijate aeg saab läbi.“ Leilil endal on kaks poega, kes ehk metsa üle võtavad ja edasi toimetama hakkavad.

Kõigist oma toimingutest metsas, aga ka selle käigus tekkinud laiematest mõttekäikudest uuest raamatust lugeda saabki.

Raamatu hind on 25 EUR ja seda saab EEMList. Kõik metsalood on endiselt saadaval Maalehe veebis.