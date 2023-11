Tõnu Trubetsky: kas Ingeri sünnib uuesti Ukrainas?

Ingeri, tuntud ka kui Ingerimaa või Isurimaa, on territoorium, mis paikneb Peterburi (Nevanlinna, Nyen) ümbruses ja millel puuduvad kindlaksmääratud piirid. See ala asub peaaegu täielikult praeguse Leningradi oblasti piirides. Ingerimaa on olnud erinevate suveräänsete riikide osa, sealhulgas Novgorodimaa, Moskva suurvürstiriik, Moskva tsaaririik, Rootsi, Venemaa impeerium ja NSV Liit. Ajalooliselt on see olnud mitme kultuuri ja rahva mõjutuste all, alates läänemeresoome hõimudest kuni Vene kolonistide ja ingerisoomlasteni.

Hiljutised sündmused on näidanud, et isegi väike sõjaline formeering võib hõlpsasti mõjutada suurte Venemaa linnade saatust, mis on asustatud miljonite elanikega. Kui Vaba Ingeri maleva projekt õnnestub, võib see potentsiaalselt mõjutada Peterburit, mis on Venemaa ajaloolise impeeriumi sümbol ja tänapäevalgi strateegiliselt oluline linn. Ingeri separatism võib seega kujuneda suureks väljakutseks Venemaa valitsusele.

Tänapäeval kasutatakse Ingeri nime mõnikord Peterburi ja Leningradi oblasti kommertstegevuses, kuid poliitilisest elust on see praktiliselt kõrvale jäetud. Ükski avaliku elu tegelane, isegi mitte vallasaadik, ei julge oma maa ajaloolist nime välja öelda. Seetõttu on Vaba Ingeri üksuse loomine Ukrainas märkimisväärne samm, mis võib anda uue hingamise sellele ajaloolisele piirkonnale ja tema lipule. See liikumine võib olla vastus Ingeri taastamiseks ja identiteedi taaselustamiseks.

Samaaegselt Ingeri liikumise tõusuga tekkis Sankt Peterburgis 1996. aastal ka liikumine Iseseisev Sankt Peterburg, mille toetajate hulgas olid poliitik Galina Starovoitova ning praegune linna seadusandliku kogu liige Vitali Milonov. See koondas publitsiste, ajaloolasi ja kohalikke poliitikuid. Kuigi paljud toetasid linna iseseisvust, ei leidnud ingerlased (iseseisva Ingeri pooldajad) nende seas tugevat toetust ja neid peeti pigem unistajateks.

Kuigi ingerlased on aktiivsed kultuurivahetuses ning ajalooliste ürituste korraldamises, on nende poliitilised võimalused ja mõju piiratud.

Praeguses olukorras on Ingeri iseseisvuse idee toetajad möönnud, et neil puudub tõeline poliitiline organisatsioon. Pigem eksisteerib see poliitilise liikumise või subkultuurina, kus rahvuslased, euroopalikud sotsialistid ja Venemaa poliitika suhtes skeptilised noored haritlased koos figureerivad. Selles poliitilises liikumises või subkultuuris tegutsevad mitmed huviklubid, nagu ingerisoomlaste kogukond, Ingeri jalgpallimeeskond ja sotsiaalvõrgustike kogukonnad.

Ingeri ideede levik Peterburis

Sankt Peterburg, Venemaa kultuuri ning ajaloo süda, on alati olnud koht, kus erinevad ideed ja väärtused kokku saavad. Üks selline ideede voog ongi viimastel aastatel olnud Ingeri separatismi esteetika, mis on leidnud järgijaid eriti haritud noorte hulgas. See liikumine käsitleb Ingerimaad kui omaette identiteeti ning on toonud kaasa huvitava arutelu piirkonna tuleviku üle. Ingeri separatismi toetajad usuvad, et piirkond väärib erilist tähelepanu ning et sellel on oma unikaalne ajalugu ja kultuur.