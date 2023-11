ILMAPROGNOOS | Nädalavahetus toob veelgi krõbedamaid külmakraade

Osa Eestist on juba kena lumevaiba all. Eelolev nädalavahetus toob paiguti lund juurde.

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vähest lund. Puhub muutliku suunaga, rannikul valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -3..-9, rannikul kohati 0°C. Päeval valdavalt lõunakaare tuul 2-8. pärastlõunal pöördub Lääne-Eesti saartel ja rannikul läänekaarde puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on -4..+2°C.