„Mäletan suurt ja kõrge lavaga leiliruumi, pikki betoonalustel istumispinke pesuruumis, plekk-kausse hunnikus. Ka mina käisin usinasti vihtlemas, tädi veel ütles, et vihtleme aga kõik pahad asjad endast välja. Ükskord küsisin pesuruumis ühelt vanalt naiselt, et miks ta endale pärast sauna need mustad pesud jälle selga paneb, meil on küll puhtad kaasas. Sain tädilt selle eest noomida, vist jäi midagi välja vihtlemata.