Eve Heinla: tõsta oma kotid istmelt maha, armas bussisõitja!

Uus tava on see, et kott on kõigil kõrvalistmel. Sisened bussi, pooled istmed on tühjad. Aga inimtühjad, sest istmetel on kotid. Koolikotid, turukotid, kandekotid, kilekotid. No hüva. Lähed seisad sinna istme kõrvale, kus kott on – heas usus, et ju kotiomanik võtab lõpuks koti sealt ära endale sülle või paneb maha ja saad sina ka rahus maha istuda. Oh ei, seda ei juhtu!