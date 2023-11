Jõed ja järved on talve tulekuks piisavalt kosunud

Üleeile, 21. novembril oli isevärki juubel Rannu-Jõesuu hüdromeetriajaamas, mis mullu tähistas saja aasta möödumist regulaarsete veemõõtmiste algusest. Jaam asub kohas, kus Võrtsjärv annab oma vee üle Emajõele, et too siis seda edasi kannaks. Aga 21. novembril möödus sajand selles jaamas mõõdetud kõrgeimast – 221 sentimeetrit – veetasemest. See on ka hüdroloogiajaamades mõõdetud maksimaalsete veetasemete seas vanim rekord. Madalaim oli Emajõe veetase Rannu-Jõesuus 16. septembril 1996, kui mõõdeti -121 sentimeetrit. Aastad ei ole tõesti vennad!