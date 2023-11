Terviseamet hoiatab: antibiootikumide väärkasutus kasvatab ravile allumatute nakkusjuhtumite hulka

Viimaste aastate jooksul on Euroopa Liidus kasvanud patsientide hulk, kelle raviks pole enam võimalik kasutada tõhusat antibiootikumikuuri, sest nakkuseid põhjustavad bakterid on muutunud ravimite suhtes vastupanuvõimelisemaks. Sellise hoiatava suundumuse on kaasa toonud antimikroobsete preparaatide väärkasutus, näiteks määratud ravikuuri enneaegne lõpetamine.