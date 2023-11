Talvised mured: 7 nippi, kuidas puhastada talvel auto võimalikult kiiresti jääst ja lumest

Talveilmad on kohal ning see tähendab kõikidele autoomanikele ainult üht – käes on aeg alustada igahommikust auto üles sulatamise protsessi. Tavapäraselt on sõiduk just kõige rohkem jää ja lumega kaetud siis, kui ollakse näiteks tööle juba hilinemas, mistõttu võivad paljud kasutada nende eemaldamiseks viise, mis tegelikult autot kahjustavad.