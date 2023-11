Hannes Rumm: kas Tallinn saab uueks aastaks uue linnapea?

See on tekitanud Keskerakonnas sõltuvuse sotside seitsmeliikmelisest fraktsioonist. Kahe erakonna peale kokku on Keskerakonnal ja SDE-l praegu 43 häält. See on napp häälteenamus olukorras, kus Keskerakonna fraktsioon on lõhestunud Kõlvarti ning sisevalimistel kibeda kaotuse saanud Jüri Ratase – Tanel Kiige leerideks.