KUULA | Lihaveis on kasulik keskkonnale ja inimesele

„Lihaveised on maailmas need loomad, kes elavad sellisel maal, mida enam harida ei saa. Kas see maa on liiga mägine või vesine või hoopis erodeerinud,“ osutas Noorkõiv. Tema sõnul on veiseliha kõrgem hind tingitud asjaolust, et maailmas kasvatatakse veiseid alati vähem, kui nende järele on nõudlust.