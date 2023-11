SPETSIALIST SELGITAB | Kuhu pöörduda, kui remondimees tegi kehva tööd?

Ehitus- ja remonditööde tellimisega seotud vaidlused on tarbijavaidluste komisjonis igapäevased. Paraku tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) komisjon ei saa tihti otsust teha või jääb nõue rahuldamata, kuna tõendeid ebakvaliteetsest tööst on vähe või puuduvad need täielikult.