HEA TEADA | Millist teed tasub juua, et vererõhku alandada?

2019. aasta uuring näitas, et tee aktiivsed komponendid võivad lõdvestada veresooni, parandada arterite tööd, vähendada põletikku ja aidata reguleerida kõrget vererõhku põhjustavaid protsesse.

Millised teed on kõrge vererõhu jaoks parimad?

On mitut tüüpi teed, mis võivad aidata kõrget vererõhku alandada. Tähele tuleb aga panna, et mõju võib inimeseti erineda.

Hibiskuse tee on valmistatud hibiskiõie kuivatatud kroonlehtedest. Sellel on elav punane värv ja meeldivalt hapukas, kergelt hapukas maitse. Hibiskuse tee sisaldab ühendeid, sealhulgas antotsüaniine ja polüfenoole, mis võivad aidata veresooni lõdvestada. See viib nii süstoolse kui ka diastoolse vererõhu taseme languseni.