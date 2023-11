Puude raskusastme tuvastamine muutus lihtsamaks: osad andmed on eeltäidetud

„Nüüdsest on taotlused juba eeltäidetud meile teada olevate andmetega inimese kohta,“ rääkis Kalev Härk.

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja abivahendite talituse nõuniku Kalev Härki sõnul on puuetega inimesed juhtinud tähelepanu kaasaegse iseteeninduslahenduse puudumisele ja soovinud, et taotluste esitamine oleks võimalikult lihtne ja mugav. „Nüüdsest on taotlused juba eeltäidetud meile teada olevate andmetega inimese kohta.“