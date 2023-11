400 inimest ootab põrgukülma trotsides suletud Soome piiripunkti taga võimalust ikkagi riiki siseneda

Tänaseks on Soome-Vene piiril suletud ka Vartiuse, Salla ja Kuusamo piiripunktid. Peterburi meedia Fontanka teatel on aga Salla piiripunkti taga märgata migrantide arvu kasvu ning eile ööseks oli see arv tõusnud umbes 400 inimeseni. Soome lubati neist veel enne piiride sulgemist 50.