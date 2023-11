AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Renault Clio ei ole kartlik väikeauto, vaid tõeliselt pilkupüüdev kurvimeister

Muidugi pole auk kruusatees otseselt Clio sõber – aga ilmselt kehtib see kõikide mittemaasturite kohta. Ja maastur Clio kindlasti pole. Küll on ta väga hea maanteesõitja, millel ka nn optimaalne mahutavus. Optimaalne tähendab siin, et neli inimest mahu(ta)vad end kenasti autosse, kui nad on üksteise (jalgade) pikkuse suhtes lugupidavad ja nihutavad esiistmeid mitte istuja egode, vaid ruumivajaduse põhjal. Kui küsimus niiviisi lahendada, ei tundu ka kolmetunnine tiir sugugi ebamugav.