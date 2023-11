Eestlaste saunadesse on murdnud uus suur mood: lava pole!

„Kõige silmatorkavam erinevus on uus moevärv – Soome kataloogides on pooled saunad kas päris süsimustaks või siis hästi tumedaks toonitud ja see on ka Eestis järjest nähtavam. Veel mõned aastad tagasi olid moes hästi heledad või isegi valged haavalaudadest saunad, aga nüüd on trend vastupidine,“ rääkis Mihkelson ja lisas, et tumedamad toonid on ka praktilisemad.