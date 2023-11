Segadus taaraautomaatidega: kas pudelid tuleb siis tagastada korkidega või ilma?

Tartu Ilmatsalu Maxima ja Raadi Maxima taaraautomaatidel on suures kirjas „Palun eemaldage pudelilt kork“. Eesti Pandipakendi pakendiettevõtja teenusjuhi Suzanne Meliste sõnul pole sellised sildid seadusega kooskõlas ja näitavad seda, et taarapunktide töötajad on tegutsenud omavoliliselt. „Ilmselt pani taarapunktitöötaja selle sildi lihtsalt sellepärast sinna, et ta ei viitsi neid korke kuskilt masina vahelt koristada,“ lausus ta.