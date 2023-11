Raha on nii palju kui on, aga kuidas me seda kasutame? Taristusse investeerime 400 miljonit eurot, sh raudteed ja raudteede elektrifitseerimine ning teedeehitus. Rail Balticu investeeringud järgmisel neljal aastal ületavad 1,3 miljardit eurot (ca 3% SKPst) – 216 miljonit järgmisel aastal, 344 miljonit ülejärgmisel ning 401 ja 391 miljonit kahel viimasel. Kõik see on ühendused ja töökohad.