Argo Ideon: Must Nädal on siin. Võta kaks, maksa kolme eest!

Musta Reede nähtuse süstimine meie teadvusse on turunduskampaania, mille mõte on panna sind ostma asju, mida sa muidu ei hangiks.

Minu isiklik postkast ajab hetkel üle Musta Reede pakkumisi. Enamasti on need kirjad ingliskeelsed ja tulevad veebipoodidest, kust ma olen näiteks neli või viis aastat tagasi midagi tellinud. Sageli jäigi see suhe ühekordseks. Ma ei osta ju üht ja sama kunstiraamatut näiteks kaks korda. Siis on üks t-särkide ja muu sarnasega kauplev pood. Täiesti toimivad t-särgid on seal, aga miks te arvate, et ma tahan iga nädal osta jälle neid mingi kuus tükki?