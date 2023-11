Varas leiab üles ka kõige eraldatuma suvekodu. Milline on kõige efektiivsem turvameede?

„Selline vargus ei võta kümme minutit, varas või vargad said seal rahulikult pikemalt toimetada,“ nendib Pärjala ja lisab, et sellise juhtumi uurimine on väga keeruline, kuna pole täpselt teada, millal vargad rüüstamas käisid.

Kas kaamera päästab?

G4Si sõnul ei otsusta paljud suvila omanikud valvesüsteemi kasuks, kuna arvavad, et valvekaamerast piisab. Kahjuks on tegemist preventatiivse turvameetmega ja ainult selle peale loota ei tasu.

,,Kõige efektiivsem turvameede on valvesüsteem.“

„On vähe kasu kaamerapildist, mis näitab tumedates riietes maskiga meest. Mis on järgmine samm,“ vihjab Pärjala sellele, et varguse hetkel sellisel juhul keegi vargust ära hoidma ei tõtta ja tagantjärele on varast raske tabada. Kõige efektiivsem turvameede on valvesüsteem. See annab teadmise, et turvaekipaaž jõuab teie suvilasse nii kiiresti kui võimalik ja vajadusel kutsub appi ka politsei. Lisaks suurendab turvatunnet koduvalve turvagarantii.

Viimasel ajal varastatakse korraga rohkem

Tänapäeva valvesüsteeme on lihtne paigaldada ka kõrvalhoonetesse, sest juhtmeid vedama ei pea. Oluline on vaid see, et temperatuur ei langeks nendes hoonetes alla nulli. Sügis ja talv on suvilavarguste kõrghooaeg. Ehkki juhtumite arv on suvekuudega peaaegu sama, on varaste saagid sügisel-talvel oluliselt suuremad ja sellest tulenevalt ka kahjud.

Ekslikult arvatakse, et kui suvila asub n-ö metsade vahel, siis ega sinna keegi teed ei leia. G4Si praktika on näidanud, et varas leiab üles ka kõige eraldatuma suvekodu, kuhu viib vaid kitsas konarlik metsatee.