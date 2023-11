KUULA | Dirigent Endrik Üksvärav: kõige tähtsam on algus. Ja õpetaja, kelle juures õppides jääks õpilane ellu

„Ühel päeval proovisin trombooni ja keegi tuttav pani mu katsetusi tähele. Ta kutsus mind järgmisel päeval Kalervo Kulmala metsasarve tundi,“ kirjeldab Üksvärav. „Ju kui ma selle ühe tunni olin kaasa teinud, siis tulin sealt ära teadmisega, et ma tahan õppida kõike, mida see mees õpetab, olgu see siis metsasarv või mistahes muu. Tema juurde võisid vabalt kõik tundi minna ning läksidki, sest levis teadmine, et siin on keegi, kes teab midagi erakordset. Kalervo käe all läksid kõik paremaks, tal olid oskused ja vahendid kõigi aitamiseks. See on õpetaja eriline võime – luua nii toetav keskkond ja hea õhustik.“