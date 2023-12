Tiina Laanem: lapsi ei huvita enam puutöö või kudumine, vaja oleks õpetada hoopis teistsuguseid oskusi

Võin ka oma pere näitel kinnitada, et mu poeg käib ikka puutöötunnis mingeid kasutuid pupujukusid treimas ja kurdab, kuidas see teda üldse ei huvita. Ega me tõtt-öelda pole neile plekist kuuskedele ja puujunnidele, mida ta on hädaga valmis teinud, otstarvet leidnud. Vedelevad kõik kenasti sahtlipõhjas.