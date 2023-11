PANE TÄHELE | Välismaalt tulnud pakk saabub peale uut aastat? Valmista end ebameeldivaks üllatuseks

Euroopa Liidust väljastpoolt saabuv kingitus, mille väärtus ei ületa 45 eurot, on käibemaksuvaba, kuid seda juhul, kui paki saatjaks ja saajaks on eraisik. See käibemaksuvabastus ei kehti eraisikuvaheliste müügitehingute puhul, mida tellija plaanib kellelegi kinkida.