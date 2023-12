Kui biojäätmed satuvad koos segaolmejäätmetega prügilasse, oleme raisanud suure hulga väärtuslikku kraami..

Novembris avaldatud keskkonnaameti kohalike omavalitsuste jäätmekorralduse analüüs näitab, et omavalitsused on jõudsalt selle eesmärgi suunas liikunud, kuid üle Eesti oli kuus omavalitsust, kel ei ole biojäätmete vedu veel korraldatud. Lõuna-Eestist on selles nimekirjas Antsla, Võru ja Rõuge vald.