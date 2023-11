„Nad räägivad kummalist juttu, mis ei lähe kokku nende tegelike plaanidega“ ehk miks soovivad illegaalsed piiriületajad Eestisse saada?

Peter Marani sõnul vastutab PPA selle eest, et Eestisse ja Euroopa Liitu saaksid siseneda üksnes inimesed, kellel on selleks seaduslik õigus ja kes tulevad siia heade kavatsustega. „See tähendab, et me oleme piiriületajate suhtes väga tähelepanelikud, intervjueerime ning uurime täpselt põhjusi, miks nad Eestisse tulevad ja kuhu lähevad,“ lisab ta.