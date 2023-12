Inimese elu on võrreldud teekäimisega. Meie „elutee“ algas ükskord ning lõpeb kord. Nii sünnipäevi kui ka kalendriaasta numbreid võib võtta verstapostidena, mis jaotavad tee lõikudeks. Näed, kui palju on aega kulunud, või kulutatud. Paraku see, kui palju on veel ees, jääb teadmata. Teada on vaid see, et kui tahes pika käimise lõpul on viimane samm.