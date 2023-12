Eesti suurim metsaühistu toimetab Võrumaal

„Vanaisa sai maad Vabadussõjas osalemise eest ja praeguseks on metsamaa suuruseks umbes 15 hektarit, mida tahan nüüd majandama hakata,“ rääkis ta. Toomase sõnul on vanadel talumaadel nii enam kui sajandivanust kuusikut kui viimase paarikümne aastaga heinamaale kasvanud puistut. Kui lisada siia ka kooreüraskist kahjustatud kuused, siis saab Toomase tööpõld olema suur.

Kuid Toomas seda ei karda ja loodab oma metsad järjepeale saada just ühistu abiga. „Metsas pole viimase paarikümne aasta jooksul midagi tehtud, kuid ma loodan nüüd ühistust saadavale abile, et kõik vajaminevad tööd ära teha,“ rääkis ta.

Toomas on juba läbi ühistu tellinud metsa inventeerimise ja tulevikus plaanib ta ühistu abi nii hooldus- ja uuendusraiete tegemisel kui metsa uuendamisel. Praeguse koostööga on Toomas väga rahul. Tema sõnul sai ta kiiresti vastused oma küsimustele ning ta on kindel, et selline koostöö jätkub ta tulevikus.

Võrumaa Metsaühistul on praegu 1402 liiget, kellele kuulub ühtekokku 25 693 ha metsamaad ja sellega on tegu meie suurima metsaühistuga. Esiotsas on veel Ühinenud Metsaomanikud (1318 liiget) ning Põlvamaa (üle 1300 liikme) ja Rakvere (955 liiget) ühistud.

Tänavu on Võrumaa Metsaühistuga liitunud juba 104 liiget. Võrumaa Metsaühistu tegevjuht Erki Sok ütles, et Võrumaa MÜ liikmete arv on iga aastaga jõudsalt kasvanud ja selle taga on ühistu suur töö. „Reklaami me endale otseselt enam ei pea tegema ja metsaomanikud leiavad meid ise üles,“ ütles Erki Sok. „Enamus liitumisavaldusi esitataksegi metsaühistu kodulehe vahendusel.“