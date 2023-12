Kas seni tähelepanuta jäänud trühvlikasvatusest võiks saada Eesti uus Nokia?

Tunnustatud mükoloogi Leho Tedersoo sõnul on Eestis ligi 100 liiki trühvleid, millest üle 20 liigi on päristrühvlid. Kokku on Eestis aga vaid kaks liiki söödavaid trühvleid: suvitrühvel (Tuber aestivum) ja vähemväärtuslik liik Tuber borchii. Saare maakonda on rajatud ka musta trühvliga (Tuber melanosporum) nakatatud tammeistandus.