Ära lange lõksu! Agressiivsed laenupakkujad sunnivad inimesi jõulukinkide tegemiseks laenu võtma

TTJA leidis, et sellised väited on tarbijat eksitavad, sest tarbijal võib tekkida ebaõige ettekujutus, et ta kindlasti raha saab. Kuna enne iga laenusumma väljastamist peab laenuandja hindama tarbija laenuvõimekust, ei saa krediidiandja garanteerida, et pakutav summa oleks kohe tarbija kontol olemas.