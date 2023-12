VÕITJA ON SELGUNUD | Aplaus, trummipõrin - Euroopasse läheb Eestit esindama Viiralti tamm

Viljandi vallas Vana-Võidu külas kasvavat puud kutsutakse Viiralti tammeks Eduard Viiralti 1943. aastal valminud kuivnõeltehnikas gravüüri „Viljandi maastik“ järgi. Puu on hästi säilinud, küll aga on aja jooksul palju muutunud tamme taustal oleva maastiku ilme. Puu kõrguseks on 13 meetrit ning ümbermõõduks 550 cm.

Tamme kohalik ja vanem nimi on Tamme-Goori tamm. See nimi on saadud 20. sajandi algupoolel puu naabruses elanud isepäise Tamme talu peremehe Grigori järgi, keda kutsuti Gooriks. Selle pere järglased teavad rääkida, et tamme olevat katki läinud tõlla veopuust istutanud Rootsi kuningas isiklikult. Ta lubanud, et kui see kasvama läheb, tuleb Rootsi võim kord Eestisse tagasi. Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks emiteeritud kolme meenemündi hulgas on hõbemünt, mille tagaküljel on kujutatud Viiralti tamme.