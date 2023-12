NÄDALA ILMAPROGNOOS | Lähipäevadel näpistab talv külmakraadidega, uus nädal aga üllatab sulailmaga

Nädalavahetuseks tugevneb kagutuul ja aeg-ajalt saabub Läänemerelt meile lumepilvi. Täna on ilm veel sajuta, kuid reedel laieneb Liivi lahe piirkonnast mandrile lumesadu. Kas see ka Ida-Eestisse jõuab, on veel küsimärgi all. Lääne poolt saabub ka veidi kõrgema temperatuuriga õhumass, aga enne pehme talveilma saabumist langevad kraadiklaasinäidud laupäeva ööl sisemaal veel –20° lähedale.