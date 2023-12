ADVENDIMÕTISKLUS | Jaan Tammsalu: millisesse surnuaeda meil nii kiire on?

„See on ka aeg vaimseks palverännakuks, mille lõppedes mõista, et me ei pea elust läbi tormama. Suurem osa meid ümbritsevast kiirusest on kuradi looming ja arvamus, et meil on aina kiire, tema vastik vale. Millisesse surnuaeda meil kiire on? Kõigeks, mida Jumal meilt ootab, annab ta ka aega ja kõigel sellel, mida Ta meilt ei oota, polegi mingit mõtet. Paastuajal leiavad targad võimaluse elada ka vaimuelu ja loobuda sellest, mis mõttetult vaevab ega lase liikuda õige eesmärgi poole.“