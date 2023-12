Haigestumise kasvu tõttu ostab Tervisekassa juurde ligi 40 000 COVID-19 vaktsiini

Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuhi Hanna Jäe sõnul on praegu vaktsineerijatel nii gripi- kui ka koroonavaktsiini, ent Tervisekassa jälgib olukorda ja tegeleb vajadusel vaktsiinide juurde ostmisega, et tagada vaktsineerimise võimalus kõigile, kellele see on näidustatud.

Hooajaliste vaktsiinide osas on oluline arvestada tegeliku vaktsineerimise aktiivsusega ja reageerida vastavalt olukorrale. Selleks jälgib Tervisekassa hoolikalt vaktsineerimise hõlmatuse ja vaktsiinilao seisu statistikat ning teeb koostööd vaktsineerijatega üle Eesti, et tagada vaktsineerimise võimalus sihtrühmadele. „On hea meel tõdeda, et inimeste huvi vaktsineerimise vastu on sel aastal kasvanud – terviseteadlikkus ja ennetus on iga inimese vastutada,“ märkis Jäe.