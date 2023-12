Maaomanikud ja keskkonnaamet peavad läbirääkimisi metsise elupaikade üle

„Plaan on sealsed maaomanikud murelikuks muutnud ja hulga küsimusi tekitanud,“ selgitab Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun. „Kõige enam puudutab see neid metsaomanikke, kes on oma metsa vastutustundlikult ja hoolega majandanud, pole lageraiet teinud ning sel moel kauni ja väärtusliku, metsise elupaigaks sobiva metsa kujundanud. Nüüd aga näib, et neid karistatakse selle eest ja pannakse metsale piirangud peale.“