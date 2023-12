Valik laieneb: vaata, milliseid ravimeid tervisekassa uuest aastast hüvitab

Hüvitatakse uusi soodus- ja haiglaravimeid

Tartu ülikooli kliinikumi närvikliiniku juhataja ja neuroloogi Pille Taba sõnul on migreen on enim elukvaliteeti kahjustav neuroloogiline haigus, seejuures on kõige raskemaks vormiks krooniline migreen, mille puhul inimene kannatab peavalude all vähemalt 15 päeva kuus.