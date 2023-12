JURIST VASTAB | Kas mul on õigus pärida korter, mis osteti minult saadud rahaga?

Korteri Tallinnas ostis poeg samuti enne abiellumist, kuid abielu jooksul jätkusid osamaksed, mis on nüüd lõppenud. Selles elas poeg koos abikaasa ja tütrega. Kas lahkunu abikaasal ja tütrel on pärimisõigus Tartu korterile ja kes kuuluvad vastasel korral pärijate ringi? Kuidas jagatakse pärimisõigus Tallinna korteri osas? Millised on ema ja venna pärimisõigused nimetatud korteritele? Surnud pojal ei olnud koostatud testamenti, lisab Maalehe lugeja.