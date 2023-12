Kodulaenu maksimaalse ülempiiri arvutamisel jälgitakse, et laenuvõtja igakuised finantskohustused ei ületaks poolt tema netosissetulekutest. Siis on tõenäoline, et inimene tuleb laenumaksete tasumisega toime ja raha jätkub ka muudeks vajalikeks kulutusteks.