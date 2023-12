LUGEJA KÜSIB | Kas tööandja võib keelata ületundide tegemise ja mind puhkama sundida?

Ülalt-alla perspektiiv on organisatsioonikeskne. Iga tööandja ja organisatsioon peaks väärtustama, et nende töötajad oleksid kaitstud, terved ning töökad. Kõigi nende tagamisel mängib peaosa puhkamine. Kuigi pikad tööpäevad võivad olla esmalt efektiivsed, siis on need ainult ajutised lahendused. Pikema aja peale tõusevad haiguslehed, kaadrivoolavus, tööõnnetused ning psühhosotsiaalsed probleemid töökeskkonnas. Kõige kallim ressurss organisatsioonile on tema töötajad ning nende hoidmine on alati tulusam, kui pidev töötajate vahetamine.