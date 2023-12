Seadusemuudatus: puude tuvastamine muutus lihtsamaks

Korteriustel on numbrid kohustuslikud

Juba paar aastat tagasi jõustunud määrusega on kohustuslikud nii numbrid kortermaja korrustel kui ka korteriustel. Nii peab kõikides kortermajades olema märgistatud teekond välisuksest korteriteni, sealhulgas välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed. Päästeametist teatati, et juhul kui korteriustel numbreid pole ja päästesündmuse käigus murravad päästjad seetõttu kogemata sisse valest uksest, siis riigi vastutuse seaduse alusel seda kahju riik ei hüvita, vaid see jääb omaniku enda kuluks. Korteriühistutele soovitatakse korraldada numbrite ühisost ja paigaldamine.