PANE TÄHELE | Sotsiaalkindlustusameti teenuste kasutamisega on uuel nädalal raskusi

„Tuleks aga arvestada, et vastuste saamine ja dokumentide menetlusaeg võivad viibida. Kui vähegi võimalik, soovitame inimestel oma dokumentide esitamisega oodata uue aasta alguseni, kui tavapärane töö on taastunud.“ lisab Mesi.

Palume pöörata tähelepanu, et 24.-26. detsembril on ameti infotelefon ja klienditeenindused pühade tõttu suletud. Erandkorras on klienditeenindused avatud detsembrikuu viimasel reedel, 29.12.