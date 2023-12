Plaanid maja katuselt lund koristada? Vaata järele, millega peaks sel juhul arvestama

Suur lumekoorem ohustab ühtmoodi vanu kui ka uuemaid katuseid.

Aastaid vanad katused on lihtsalt vaikselt väsimas ning kehv soojustus tekitab rohkelt jääd. Samas on vanemate hoonete puhul konstruktsioonides kasutatud tihti mitmeid kordi üle dimensioneeritud lahendusi, suuremaid prusse, et kindlasti midagi ei juhtuks ja ei peaks liigse koormuse tõttu muretsema. Tänapäeval tehakse aga märksa täpsemad arvutused, et konstruktsioonis ei peaks liiga palju kalleid ehitusmaterjale kasutama. Loomulikult arvestatakse ülekaaluga, aga mitte enam nii palju. Ehk siis liigset lumekoormust ja jääd peaks kontrollima nii uue, kui ka vanema katuse puhul.

Turvalisus ennekõike

Kruusimaa sõnul muutub lumekoorem katusel probleemiks siis, kui algab sula ning külmad ja soojad ilmad hakkavad vahelduma. „Esiteks muutub koorem katusel raskemaks, aga problemaatiline on ka see, kui tekivad eraldi kihid lumest ja jääst. See on lisaraskus katusele, ohtlik inimestele ja näiteks autodele katuse all ning võib lõhkuda ka katusematerjali ennast,“ märkis ta. Seepärast on soovitatav lund katuselt koristada enne, kui seda sinna liiga palju koguneb või see sulama hakkab.

Ilmselt ligi 99% eramajade omanikke tegeleb ise oma katuselt lume koristamisega. Kui professionaalidel on olemas kõik vajalik turvavarustus, siis enamasti tavakodanikel on see puudu. Seega tuleks enne katusele ronimist üritada lund koristada redeli abil. Kui sellest ei piisa, siis katusel töid tehes peaks inimene olema kindlasti turvaköitega kinnitatud. Kindel soovitus on ka see, et selliseid töid ei tohiks ette võtta üksinda või pimedas.

Vali õiged tööriistad