VIDEO | Paras paharet! Tuhkur järab tihastele mõeldud pekki

Inimest ei pelga

Metstuhkur ehk tuhkur on pika saleda keha ja koheva karvastikuga kärplane, kelle tunneb kõige paremini ära tema näo järgi. Nimelt on neil näol tume mask, meenutades natuke pesukaru. Seljal on tuhkru karv tumepruun või mustjas ning selle alt paistab välja heledam kollakas aluskarv, kõhupool on seljast tumedam. Tuhkru saba on tume ja kaetud väga koheva karvastikuga. Kõrvad on väikesed ja ümarad.