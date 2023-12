Rootslased nügivad Euroopat asendama fossiilmaterjale puidupõhistega

„Meie tooraine on Euroopast, meil on tootmine Euroopas, me müüme ühtsel turul ja loome Euroopas töökohti – veelgi enam, saame anda oma panuse Euroopa muutmiseks esimeseks fossiilivabaks mandriks,“ ütleb Beckeman.

Euroopa isemajandamisele!

Geopoliitilise ebakindluse suurenemine viimase kahe aasta jooksul on meile karmil viisil meelde tuletanud, et Euroopa peab vähendama oma sõltuvust ebademokraatlikest riikidest. Euroopa peab olema senisest vastupidavam ja isemajandav. Metsatööstustel on selle eesmärgi saavutamisel võtmeroll.

„Fossiilsetel ressurssidel põhineva majandusega jätkamine pole valikute seas. Tahame luua tulevikku, mis põhineb rohelisel rikkusel. Seejuures ei taha me majandust kokku tõmmata. Peame nende kahe vahel tasakaalu leidma, „ütleb Beckeman.

„Euroopal on säästva tootmise konkurentsieelised, osaliselt tänu metsatööstusele. Kui tahame oma kliima-, keskkonna- ja majanduseesmärke saavutada, on ülioluline, et Euroopa ei kaotaks seda eelist,“ väidab Beckeman.

Åsa Ek on Stora Enso Biofoamsi asepresident. Ettevõte arendab ja toodab puidul ja biomassil põhinevaid lahendusi paljudele tööstusharudele üle maailma. Ek töötab innovatsioonivaldkonnas, mis tegeleb homsete toodete loomiseks vajalike uuringute ja arendusega. Ta näeb puidule palju erinevaid kasutusviise. Põhjus on üsna lihtne: „Kõike, mis on valmistatud õlist, saab valmistada puidust,“ ütleb ta.

Kolm viisi puidu kasutamiseks

„Me saame kasutada puitu tänu tema loomulikele omadustele ning asendada sellega terast ja betooni ehituses. Saame kasutada erinevaid puidus leiduvaid aineid, nagu männitõrv ja ligniini, et asendada fossiilseid materjale. Lisaks on võimalik puitu molekulaarsel tasandil lagundada. Esimene plastik tehti tegelikult puidust pärit tselluloosist, mitte naftast, nagu arvata võiks,“ räägib Ek.