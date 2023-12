Argo Ideon: hinnatõus on ikkagi ootamatu. Eelmise kriisi ajal ma ei mäleta, et oleksin pidanud loobuma väljas söömisest

Lausa ime, et me sel taustal ei kuule iga päev toitluskohtade sulgemisest; aga võib-olla neid suletakse lihtsalt suurema kärata, või teine võimalus – pandi kinni juba pandeemia ajal ning pärast tavaelu taastumist pole lahti tehtudki.

Kohvik või muu puhvet ei ole ka kiibitehas ega terasekombinaat. Täna on lahti, ülehomme võib-olla enam pole. Kuu aja pärast on samades ruumides uus peene nimega pitseeria avatud. Teatud voolavus ongi restoranisektoris vast normaalne. Antakse teada avamistest, aga sulgemised armastavad vaikust.

Enam puhvetis lõunal ei käi

Ise kuulun ka tegelikult 26% sekka. Seda, millal viimati (omal kulul) kodunt väljas lõunatasin, peab hakkama lausa pikemalt meelde tuletama. See ei tähenda, et keegi teine kipuks lõunaid välja tegema; neid kordi ajakirjaniku elus tuleb mõnikord ette, aga on ka harvemaks jäänud.

Ega muud suurt põhjust ei olegi restoranidest ja puhveteist möödakäimisel, kui hinnad, mis ei ole enam kaugelt taskukohased. Tegelikult see muutus on ikkagi ootamatu. Eelmise suure majanduskriisi ajal ma ei mäleta, et oleksin pidanud loobuma väljas söömisest, kuigi mul alandati palka ja seejärel ei tõusnud see hulk aastaid üldse.

Ikkagi tahtsid kinni pidada reeglist, et üks kord päevas tuleks süüa sooja toitu ja enamasti see ka juhtus kusagil lõunaeinelas. Ei ole meeles, et tööpäeval mingi elementaarse kotleti ja peotäie riisi või kartulipudru, lusikatäie kastme ning väikese rohelise salati eest kassas tasumine oleks tekitanud rahakotis personaalse finantskriisi. Pigem ikka võtsid veel klaasi mahla juurde.

Mis aastal juhtub see, et täiskohaga töötav inimene saab endale enamasti (taas) lubada väljas lõunat süüa?

Üksvahe oli ka harjumus alustada päeva üle tee asuva hotelli kohvikus, kas saiakese või riisipudru pluss kohviga; aga siis hakkasin kord lugema seda kulutust kuu peale kokku ning taipasin, et sedasi lihtsalt pole võimalik jätkata.