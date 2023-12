Sünoptik Kairo Kiitsak: mudelid on jõudnud üksmeelele, mis ilm jõuludeks tuleb

Nädalavahetus

Laupäev (23.12) tuleb nõrgeneva madalrõhkkonna servas lume- ja lörtsihoogudega, öösel sajab rannikul sekka ka vihma. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur tiirleb 0°C ümbruses. Jõululaupäev on madalrõhuvööndi servas rahuliku ilmaga. Vahetevahel sajab lund ja lörtsi, aga sajuhulk on võrdlemisi väike. Õhutemperatuur on öösel –2..–7, rannikul 0°C lähedal, päeval 0..–5°C.