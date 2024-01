Kuid nagu paljude teistega, juhtus ka minuga nii, et koroonapandeemia ajal sai kõndimine hoopis uue tähenduse. Seni oli see alati liikumine kindla sihtkoha poole. Ainus liikumisviis, kus sain kindel olla, et suudan oma kiirust ette planeerida, ei jää kinni ühtegi liiklusummikusse ega sõltu ühistranspordi graafikutest.