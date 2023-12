Sel aastal on Delfi Taskul rõõm kuulajateni tuua just selleks puhuks valminud jõulujutlus. Vaimulik Jaan Tammsalu sõnul on tal elus esimest korda võimalus jõulusõnumit jagada läbi taskuhäälingu ning lootus, et ehk jõuab see sel viisil ka nendeni, kel pole võimalust või jaksu kirikusse minna. Helget pühadeaega ning head kuulamist!