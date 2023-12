KUULA SAADET | Põllult taldrikule - Kaasaegses piimatööstuses mõeldakse mitu aastat ette

Jaanus Muraka sõnul muudab piima väärtuslikuks tema kolm põhikoostisainet: valk, rasv ja vadaku suhkur ehk laktoos. Vadak sisaldab ka vadaku proteiine, mis on väga väärtuslikud, seetõttu kasutavad vadaku proteiinijooke kulturistid ja kõik need, kellel on vaja oma musklit ilusaks kasvatada. „See on tõesti hästi kiiresti ainevahtusse imenduv valk, millest tehakse ka imikutele piimajooki. Vadaku filtreerimine ja vadakust väärtuslike komponentide välja võtmine on üks piimatööstuse innovatsioone,“ selgitas Murakas „Põllult taldrikule“ podcastis.